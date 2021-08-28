5 yıldır güneşe hasret gencin tek isteği var Yaşadığı iş kazası sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde hasar oluşan ve 5 yıldır güneş altında kalamayan 23 yaşındaki genç tedavi olmak istiyor

Yaşadığı iş kazası sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde hasar oluşan ve 5 yıldır güneşe altında kalamayan, sadece kapalı havalarda açık havaya çıkabilen 23 yaşındaki genç tedavi olmak istiyor.

Sivas’ta yaşayan 23 yaşındaki Talip Çirci, 2016 yılında İstanbul’da bir iş kazası geçirdi. Torna makinasına elini kaptıran Çirci, makine gücü ile havada savruldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç 5 ay komada kaldı ve 1 yılı aşkın süre tedavi gördü. Beynine ve bel bölgesine şant takılan Çirci, kaza sonrası kollarını da kullanamaz hale geldi. Zamanla rahatsızlığı artan genç 5 yıldır güneşli havada dışarı çıkamıyor. Abdullah Çirci’nin dışarı çıktığı anda burnundan sıvı gelmeye başlıyor. Kollarını kullanamadığı için burnunu temizleyemeyen Çirçi, etraftaki insanların bakışlarında da rahatsız oluyor. Tedavi olmak isteyen Çirçi iyileştikten sonra güneş altında bol bol gezmek istiyor.



“Gündüzleri hiç dışarı çıkmıyorum’’

5 yıldır dışarı çıkamayan Talip Çirci, “İstanbul’da çalışırken torna kazası geçirdim. Torna kazası geçirdikten sonra 9 ay İstanbul Silivri’de özel bir hastanede tedavi gördüm. Kaza sonucu iki kolumu kullanamıyorum. Başım ve belimde şant var. Şuanda ben dışarı çıkamıyorum. Dışarı çıktığımda burnumdan sıvı geliyor. Tedavi olmak istiyorum. Ben hiç dışarı çıkmıyorum. Akşam 78 gibi yarım saat dışarı çıkıyorum. Geri içeri giriyorum. Günüm böyle geçiyor. Gündüzleri hiç dışarı çıkmıyorum. Dışarı çıktığım zaman burnumdan sıvı geliyor. Ellerim tutmadığı için burnumu temizleyemiyorum. İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakıyor. Bende utandığımdan hiç dışarı çıkmıyorum. Kazayı 2016 da geçirdim. 2016’dan bu zamana böyleyim. Şantın takıldığı ilk zamanlar böyle bir sıkıntım yoktu. Doktorum 6 ayda bir muayeneye geleceksin demişti ben 7 sene oldu gidemedim. Bol bol güneş altında gezmek istiyorum’’ dedi.

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