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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta trafik kazası 3 yaralı

İHA

Sivas'ta trafik kazası 3 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı giriş kavşağında meydana geldi. D.K. yönetimindeki 58 BD 297 plakalı Mitsubishi marka kamyonetle, Ankara istikametine giden K.A. yönetimindeki 25 HC 773 plakalı Ford marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar köprünün duvarına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü D.K ile otomobilde bulunan E.A ve E.A yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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