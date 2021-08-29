Sivasspor-Göztepe maçının VAR’ı Arda Kardeşler

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Göztepe maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Arda Kardeşler oldu.

Süper Lig’in 3. haftasında Sivasspor, Göztepe’yi konuk edecek. Saat 19.15’de başlayacak mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker’in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Furkan Aksuoğlu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler’e, AVAR olarak Neslihan Muratdağı eşlik edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.