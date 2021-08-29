Fark etmediği traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta otomobil ve traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza SivasErzincan karayolu Seyfebeli geçidinde meydana geldi. Kazada, Erzincan’dan Sivas istikametine gitmekte olan K.A. yönetimindeki 76 ADD 606 plakalı Renault marka otomobil önünde seyretmekte olan S.K. yönetimindeki 58 AF 723 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktör takla atarak yoldan çıktı. Her iki araç sürücüsü ve otomobilde bulunan A.A. yaralandı. Yararılar ambulanslarla kaldırıldıkları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.