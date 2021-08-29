Sivasspor ligdeki ilk beraberliğini aldı

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Göztepe ile Süper Lig’de 3. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de 3. maçına çıktı. Sahadan 22 eşitlikle ayrılan kırmızıbeyazlılar, ligde bu sezon 1. beraberliğini elde etti.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 mağlubiyet aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor’a 10, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor’a 21 yenilmişti.

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