Dimitris Goutas, gol sayısını 2’ye yükseltti

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

DG Sivasspor’un 27 yaşındaki oyuncusu Dimitris Goutas, Göztepe maçında attığı gollerle bu sezon 2. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig’de Göztepe ile karşılaşan Sivasspor’da Dimitris Goutas attığı golle beraberliğe katkı sağlarken, bu sezon 2. kez ağları sarstı. Yunanistanlı oyuncu Goutas, maçın 11 ve 66. dakikasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Goutas böylece bu sezon 2. kez takımı adına skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig’de 1 maçına çıkan Goutas, ilk 11’de de ilk kez görev aldı. Goutas ligde 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.