Gizemli mağara da kuraklıktan nasibi aldı

Sivas’ta keşfedilmeyi bekleyen gizemli mağara da kuraklıktan nasibini aldı.

Sivas’ın Hafik ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan, Hafik Gölü yakınındaki gizemli mağara da yaşanan kuraklıktan etkilendi. Asırlar önce bölgede yaşayan medeniyetler tarafından kaçış dehlizi olarak kullanıldığı düşünülen içi su dolu mağarada su seviyesi hiç olmadığı kadar düştü.

Hafik gölü ile bağlantısı olduğu düşünülen mağara ile ilgili ispata muhtaç birçok rivayette bulunuyor. Rivayetlerin en yaygın olanı ise Cumhuriyet öncesi bölgede yaşayan Ermenilerin de dehlizi kaçış tüneli olarak kullandığı öğrenildi.

Kuraklıktan etkilenen içi su dolu mağara, yıllar önce hayatını kaybeden Reşit adında bir vatandaşın arazisinde bulunduğu için ‘Reşit’in Denizi’ olarak adlandırılıyor. Hafik gölü ile bağlantılı olduğu iddia edilse de mağaranın nereye kadar uzandığı kesin olarak bilinmiyor. Bir zamanlar ağzına kadar su dolu olan mağarada su seviyesi şu günlerde kuraklık nedeniyle yarı yarıya azaldı.



Kuraklık nedeniyle su çekilmiş

Hafik İlçesinde yaşayan Ozan Doruk, “Buraya Reşit’in Denizi deniliyor, Hafik Gölünden 500 metre uzaklıkta, büyük kayaların içerisinde bunuluyor. Zamanında Ermenilerin geçiş yolu ya da kaçış yolu olarak kullandığı iddia ediliyor. Buradan suya girdiğinizde eğer yüzebilirseniz buradan 10 kilometre uzaklıkta Emre Köyünden çıkabileceğiniz iddia ediliyor. Başka çıkış yolu var mıdır onu bilmiyorum. Görenler gelip bize soruyorlar ki ‘burası neresi’ ‘niçin var burada’ bizde anlatıyoruz. Yüzmek isteyenler oluyor, yüzebiliyorlar ama altı ne kadar derin bilmiyorum, girmek nasip olmadı, girmeyi de düşünmüyorum. Son yıllarda mağaranın suyu bir hayli azaldı. Büyük ihtimal yağmurdan beslendiği için bölgede de genel bir kuraklık olduğundan suyu çekilmiştir” dedi.

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