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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor galibiyete hasret

İHA

Sivasspor galibiyete hasret

Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Göztepe ile 22 berabere kalan DG Sivasspor’un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Süper Lig'de en son geçen sezon 42. haftada Kasımpaşa’yı iç sahada 21 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.
Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Konyaspor’a 10 ve deplasmanda Trabzonspor’a 21 yenilen Sivasspor, dün de evinde Göztepe ile 22 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Yiğidolar, ligin 4. haftasında ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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