Lüks araç hurdaya döndü, 5 kişi yaralandı Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında lüks otomobil hordaya dönerken kazaya karışan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı

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Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında lüks otomobil hordaya dönerken kazaya karışan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde SivasAnkara Karayolu Bedirli kavşağında meydana geldi. Kazada, Ankara’dan Sivas istikametine gitmekte olan S.Y. (41) yönetimindeki DY 382 NJ plakalı BMW marka otomobil ile Bedirli istikametinden gelip kavşağa girmekte olan M.T (70) yönetimindeki 58 BL 817 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Kazada BMW marka otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücüler, kamyonette bulunan B.A. (64) ve otomobilde bulunan E.Y.(42) ve H.Y (11) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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