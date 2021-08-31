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Muhalefet etmedi, istifaya zorlandı TTB Sivas-Erzincan Tabipler Odası Başkanı Dr. Ömer Faruk Güzelimdağ, muhalefet etmediği gerekçesi ile Türk Tabipler Birliği tarafından istifasının istendiğini belirterek görevinden istifa etti

İHA

Muhalefet etmedi, istifaya zorlandı TTB Sivas-Erzincan Tabipler Odası Başkanı Dr. Ömer Faruk Güzelimdağ, muhalefet etmediği gerekçesi ile Türk Tabipler Birliği tarafından istifasının istendiğini belirterek görevinden istifa etti

TTB SivasErzincan Tabipler Odası Başkanı Dr. Ömer Faruk Güzelimdağ, muhalefet etmediği gerekçesi ile Türk Tabipler Birliği tarafından istifasının istendiğini belirterek görevinden istifa etti.
TTB SivasErzincan Tabipler Odası Başkanı Dr. Ömer Faruk Güzelimdağ, yayımladığı yazılı basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Güzelimdağ, görev süresi boyunca devletin ve milletin yanında saf tuttuğunu belirterek, “Başkanlığım süresince hiç bir siyasi görüşün temellendirdiği bir politikanın yanında olmadan, devletimizin ve Türk Milletimizin yanında saf tutup, topyekün olağanüstü şartlardan geçtiğimiz bu süreçte, devletin milli, stratejik politikalarının yanında yer alarak, ilkeli bir duruş sergiledim. Şartlar ne olursa olsun, hiç bir mesleki zaruretin, devletin ve milletin milli menfaatlerinin önüne geçirilmemesi inancıyla, örgütlü dayanışmanın demokratik bir hak olduğu ilkesi içinde, meslektaşlarımın temsil edilmesi için yerelde çalışmalar yaparak, başta aile hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın sözcüsü olduk. Bu amaçla sürekli yereldeki yöneticilerle temas kurarak sorunları çözmeye gayret gösterdik. Kimi zaman da olsa içimde bir hüzün bırakan üst düzey yerel yöneticilerimizin iadeyi ziyaretle de olsa yanımızda göremediğimiz tavrı, bizleri üzse de, kararlı ve ilkeli duruşumuzu bozmadık” dedi.

Türk Tabipler Birliği bırakmasını istedi
TTB SivasErzincan Tabipler Odası Başkanı Dr. Ömer Faruk Güzelimdağ, Türk Tabipler Birliği tarafından “uyum içerisinde hareket etmediği” gerekçe gösterilerek görevi bırakmasının istendiğini belirtip, “İdeolojik saplantılardan bir türlü kendini arındıramayan, mesleki örgüt olmaktan ziyade sanki devletin karşısında kendine rol tanımlayıp, içinden geçtiğimiz olağanüstü şartları hesaba katmadan hareket eden TTB Genel Merkez yöneticilerinin takdiri ile ‘uyum içinde hareket etmediğim’ kanaatiyle, kendileriyle ‘siyasi, politik ve her türlü uyum içinde’ oldukları SivasErzincan tabip odası Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız üzerinden bir politik manevra ile şerefle yürüttüğüm Sivas Erzincan Tabip odası Başkanlığını bırakmam istenmiştir” dedi.

İstifa etti
Güzelimdağ, yaptığı yazılı açıklamada istifasını duyurup, “Siyasi davrandığım ve TTB Genel Merkez politikalarına uymayıp, Anadolu'daki vatansever tabip odaları ve meslek örgütleriyle iletişim halinde olup, TTB Politikalarını ideolojik bulup, gerçek bir hekim örgütü olmak yönünde, dayanışma ve alternatif örgütlü hareketler ile işbirliği yaptığım gerekçesiyle, başkanlıktan ayrılmam noktasında bu arkadaşlarım kanalıyla uyarıda bulundular. Hayatım boyunca yaşamımın mimarı olacak kararları kendi iradem içinde almış ve şartlara kurban edilmeden Allah'ın bize sunduğu hayatı aklı ile inşa eden bir kişi olarak, burada da kendi irademle TTB SivasErzincan tabip odası Başkanlığımdan ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmış bulunuyorum. Bu günden sonraki süreçte TTB’nin ideolojik şartlanmıştık ile alacağı hem mesleki olmayan, hem de devletimizin temel politikalarına uymayan kararlarının yanında yer almadığımı da ifade etmeliyim. SivasErzincan Tabip Odası Başkanlığım süresince uyumla, birlik içinde bana destek veren, ortak akıl ile yol arkadaşlığı eden, yanımda yer alan bütün meslektaşlarıma, sağlık çalışanları ekip arkadaşlarıma, kurum yöneticilerime, ilimizin STK yöneticileri ve sözcülüğünü de yaptığım Sağlık Platformu üyesi Sendika Başkanlarıma ve oda başkanlarıma teşekkür ile birlikte saygılar sunuyorum” Şeklinde konuştu.

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