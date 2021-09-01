Sivasspor Başkan Vekili Sarılar’ın acı günü

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DG Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar’ın babası Ali Sarılar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar’ın babası Ali Sarılar, hayatını kaybetti. Kırmızıbeyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, başkan vekili Sarılar’ın babasının vefat ettiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Başkan Vekilimiz Erdal Sarılar’ın babası Ali Sarılar’ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ali Sarılar’a yüce Allah’tan rahmet; başta Sarılar ailesi olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın (2 Eylül 2021 Perşembe) öğle namazına müteakip Yukarı Tekke Mezarlığı Ay Yıldız Camiinden kaldırılacaktır."

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