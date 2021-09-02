“Hiçbir başarı tesadüf olamaz” LGS’de ilk 300'e giren 40 öğrenci ile bir araya gelen Sivas Valisi Salih Ayhan, “Ailenizden, arkadaşlarınızdan fedakarlık ederek ders çalıştınız ve başardınız. Hiçbir başarı tesadüf olamaz. İşin içinde emek, gayret, azim ve büyük bir irade var" dedi.

Vali Salih Ayhan; LGS'de ilk 300'e giren öğrencilerle bir araya geldi. Sanayi Mektebi Müzesi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Ayhan; “Gecegündüz çalıştınız. Emsalleriniz belki çarşıpazar gezerken siz uykunuzdan, ailenizden, arkadaşlarınızdan fedakarlık ederek ders çalıştınız ve başardınız. Bu tesadüf olamaz. Hiçbir başarı tesadüf olamaz” dedi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte Liselere Geçiş Sınavında (LGS) ilk 300'e giren 40 öğrenci ile söyleşi gerçekleştirdi. Sanayi Mektebi Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da katıldı.
Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Vali Ayhan; "Hayal kurup, onun gereklerini yerine getirdiğiniz zaman Allah, kimsenin emeğini zayi eylemiyor. Hepinizin bir hikayesi var. Gecegündüz çalıştınız. Emsalleriniz belki çarşıpazar gezerken siz uykunuzdan, ailenizden, arkadaşlarınızdan fedakarlık ederek ders çalıştınız ve başardınız. Bu tesadüf olamaz. Hiçbir başarı tesadüf olamaz. İşin içinde emek, gayret, azim ve büyük bir irade vardır" dedi.
Kendi hayat hikayesinden kesitler paylaşan Vali Ayhan, öğrencilere önemli tavsiyelerde de bulundu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Vali Ayhan, öğrencilerin eğitim ve gelecekle ilgili düşüncelerini dinledi.
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