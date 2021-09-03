Yiğido’da Pedro Henrique sevinci

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Bir süredir sakat olan DG Sivasspor’un Brezilyalı orta saha oyuncusu Pedro Henrique, takımla beraber çalışmalara başladı.

Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Bugün yapılan antrenmanda 3 haftadır sakat olan Sivasspor’un orta saha oyuncusu Pedro Henrique takımla beraber çalışmalara başladı.

31 yaşındaki futbolcunun takımla beraber çalışmalara başlamadı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Henrique, 3 hafta önce idmanda sol köprücük kemiğinden sakatlanarak yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

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