Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 1'iağır 6 yaralı Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan aracın içerisindeki biri ağır 6 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan aracın içerisindeki biri ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, SivasKayseri Karayolu Kayseri Caddesinde meydana geldi. Kazada Sivas’tan Kayseri istikametine gitmekte olan O.D yönetimindeki 25 DS 741 Honda marka otomobil direksiyonun hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Takla atan aracın içerisindeki sürücü dahil biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.