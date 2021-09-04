Sivas Belediyespor, Turgutluspor maçına hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ilk haftasında sahasında Turgutluspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde akşam yapılan idman 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşilbeyazlılar daha sonra Turgutlu maçının taktiğini çalışarak idmanı tamamladı.

Sivas Belediyespor idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç gününü beklemeye başladı.

Sivas Belediyespor ile Turgutluspor yarın saat 15.30’da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Adem Cinek düdük çalacak.

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