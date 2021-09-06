SCÜ TEKNOFEST’e hazır Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 5 takımı finalist olarak TEKNOFEST 2021 yarışmasına katılmaya hak kazandılar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 5 takımı finalist olarak TEKNOFEST 2021 yarışmasına katılmaya hak kazandılar.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) yapılan açıklamada; Döner kanat kategorisinde danışmanlıklarını Arş. Gör. Mustafa Temiz’in yaptığı Cevheri ve Dr. Öğr. Üyesi Uğur Atıcı’nın yaptığı Oxalis, sabit kanat kategorisinde danışmanlığını Prof. Dr. Tarık Türk’ün yaptığı Göksenin, su altı kategorisinde danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Kerim Emre Öksüz’ün yaptığı Saruca ve sağlıkta yapay zekâ kategorisinde danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Özlem Polat’ın yaptığı Göksenin AI Takımları yarışmaya katılacak. Ayrıca su altı kategorisinde yarışan Saruca Takımı Aselsan’dan destek alarak finale yükseldiler. Cevheri, Oxalis Göksenin takımları 1318 Eylül tarihleri arasında Bursa Yunuseli Havaalanı, Saruca Takımı 1619 Eylül, Göksenin AI Takımı 2126 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak yarışmaya katılacaklar.

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