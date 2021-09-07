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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta Z kuşağı çocukları ve eğitim metotları anlatıldı

İHA

Sivas’ta Z kuşağı çocukları ve eğitim metotları anlatıldı

Sivas’ta ‘Gelecek yüz yılın çocukları ve yeni eğitimöğretim fragmanları’ konulu sempozyum düzenlendi.
Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları ve Sivas Teknokent Koleji işbirliği ile “Gelecek Yüzyılın Çocukları/Yeni Eğitim Öğretim Fragmanları” adlı sempozyum düzenlendi. Sempozyumda kurucu, eğitim koordinatörü, okul idarecileri ve her kademeden öğretmenler yer aldı. Sempozyum açılış konuşması okulların kurucusu Feridun Bozyiğit yaptı. Ardından eğitim koordinatörü Samet Ünlü tarafından; algı, eylem ve söylemler ile Z kuşağı tartışmaları başta olmak üzere, eğitimde güncel gelişmeler, yeni eğitim modelleri, toplumsal değişim, okul öncesi eğitim, yeni nesil gibi pek çok pedagojik temanın tartışıldığı sempozyum psikolojik sağlamlık, kaygı durumları, Türk Dili çalışmaları, yabancı dil, sosyal bilimlerde kavramsal ilişkiler, matematiksel düşünme ve zeka oyunları konuları anlatıldı. Aynı zamanda çağımıza uygun bilişim teknolojileri eğitim sistemleri tanıtıldı. Fizik, kimya ve biyoloji disiplinlerine yönelik güncel ve pratik tartışmalarla ‘Gelecek Yüzyılın Çocukları/Yeni Eğitim Öğretim Fragmanları’ adlı sempozyum programı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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