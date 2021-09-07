Sivas Belediyespor, Serik maçı hazırlıklarına başladı

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Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ikinci hafta maçında deplasmanda Serik Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcılarının gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman koordinasyonlu ısınmayla başlayıp, daha sonra istasyon çalışmaları ile devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapan yeşilbeyazlılar, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı idmanla, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Serik Belediyespor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak olan maç 12 Eylül Pazar günü saat 16.30’da başlayacak. Karşılaşma Serik İsmail Oğan Stadyumunda oynanacak.

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