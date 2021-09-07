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Pandemide müzelere ilgi azaldı Sivas’ta müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 262 bin 522 kişi azalarak 116 bin 307 kişiye geriledi.

İHA

Pandemide müzelere ilgi azaldı Sivas’ta müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 262 bin 522 kişi azalarak 116 bin 307 kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.
TÜİK verilerine göre Sivas’ta müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 2019 yılında 378 bin 829 kişi iken 2020 yılında 116 bin 307 kişiye geriledi.
TÜİK; kentte bulunan müze sayısını 3, müze eser sayısını ise 15 bin 31 olarak açıkladı. Sivas’ta müzelerde bulunan 15 bin 31 eserin 2 bin 884’ünü arkeolojik materyal, 3 bin 368’ini etnografik materyal, 7 bin 179’unu sikke, 197’sini tablet, bin 401’ini mühür ve mühür baskısı, 1’ini arşiv dokümanları, 1’ini de diğer grubu oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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