Sivas’ta 870 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor Sivas’ta müzelerin sorumluluğunda bulunan taşınmaz kültür varlığı sayısı 870 olarak açıklandı

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TÜİK’in 2020 yılına ilişkin Kültürel Miras İstatistiklerinden elde edilen bilgilere göre Sivas’ta müzelerin sorumluluğunda 870 taşınmaz kültür varlığı olduğu açıklandı.

870 taşınmaz kültür varlığının 2’si anıt ve abide, 57’si idari, 123’ü kültürel, 2’si şehitlikler, 3’ü askeri, 11’i endüstriyel ve ticari, 165’i dinsel, 46’sı mezarlık, 449’u sivil mimarlık örneği, 12’si de kalıntıdan oluştu.

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