Salgına karşı alınacak tedbirler görüşüldü Sivas’ta 13 Eylül Pazartesi günü başlayacak Kur’an kursu faaliyetleri öncesi eğitim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 6 yaş ve ihtiyaç odaklı yetişkin Kur’an kurslarında Kovid-19 salgını kapsamında alınacak tedbirler ele alındı

Sivas’ta Kur’an kursu faaliyetlerinin 13 Eylül Pazartesi günü başlayacak olması dolayısıyla İl Müftülüğünde eğitim kurulu toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığının koordinesi ile 20212022 eğitimöğretim yılı içerisinde Kur’an kursları uygulama esasları çerçevesinde 46 yaş ve ihtiyaç odaklı yetişkin Kur’an kurslarında Kovid19 salgını kapsamında alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Ayrıca kentteki Kur'an kursu ve camilerde yürütülen tüm yaygın din eğitimi faaliyetlerini koordine etmek, eğitim faaliyetlerinin mevzuata ve başkanlığın eğitim anlayışına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli hazırlık ve çalışmalar görüşülerek sonuçlar karara bağlandı.

İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Yıldızeli İlçe Müftüsü Taha Seyidoğlu, İl Müftülüğü Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli ve eğitim kurulu komisyon görevlileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.