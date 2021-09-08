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Sivas’ta Ağustos’ta trafik kazalarında 3 kişi öldü, 415 kişi yaralandı Sivas’ta Ağustos ayı içerisinde meydana gelen 201 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 415 kişi de yaralandı.

İHA

Sivas’ta Ağustos’ta trafik kazalarında 3 kişi öldü, 415 kişi yaralandı Sivas’ta Ağustos ayı içerisinde meydana gelen 201 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 415 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Ağustos ayı trafik kazası istatistiklerini açıkladı.
Verilere göre Sivas’ta emniyet bölgesinde Ağustos ayı içerisinde 201 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 415 kişi ise yaralandı. Kentte Ağustos ayında gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise 238 olarak açıklandı. Sivas’ta OcakAğustos ayları arasında ise bin 35 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, bin 952 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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