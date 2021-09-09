Halk otobüsünde 'maske' kavgası



Alperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA) SİVAS'ta halk otobüsü içerisinde iki kadın maske nedeniyle kavga etti, bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Yiğitler-Kılavuz hattı üzerinde çalışan özel halk otobüsünde bir kadın, maske takmayan diğer bir kadına tepki gösterdi. Tartışma kavgaya dönüştü, iki kadın birbirine vurmaya başladı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına da yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2021-09-09 13:10:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.