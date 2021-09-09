Fenerbahçe - Sivasspor maçını Halis Özkahya yönetecek

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Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe DG Sivasspor maçında hakem Halis Özkahya görev yapacak.

Süper Lig’in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Ülker Stadyumu’nda saat 17.00’de oynanacak olan Fenerbahçe Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Fenerbahçe ile Sivasspor karşılaşmasında İstanbul bölgesinden Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya’nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

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