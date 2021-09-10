Sadece Kangal Akkaraman koyununun böbrek yağından yapılıyor, lezzetine doyum olmuyor Sivas’ın yöresel lezzetlerinde olan ve sadece Altınyayla ilçesinde yapılan Tonus köftesi eşsiz lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor

Sivas’ın yöresel lezzetlerinde olan ve sadece Altınyayla ilçesinde yapılan Tonus köftesi eşsiz lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Sivas’ın Altınyayla ilçesine özgü Tonus köftesi lezzetiyle adeta damak çatlatıyor. Dünyada sadece Altınyayla ilçesinde yapılan köftenin yapımında ise özel et ve özel baharatlar kullanılıyor. Köfte içerisinde sadece Kangal Akkaraman koyununun böbrek yağı kullanılıyor. Tonus köftesi kış aylarının çetin geçtiği Sivas’ta enerji deposu olarak tüketilirken özellikle düğünlerde de sıkça yapılıyor. Ünü Dünya sınırlarını aşan eşsiz lezzetteki köfte son yıllarda Türkiye’de mutfağında da yerini aldı.



“Olmazsa olmaz lezzetlerimizdendir’’

Altınyayla Kadın Kooperatifi çalışanı Zeynep Yerlikaya, Tonus köftesinin Sivas'ın olmazsa olmaz lezzetlerinden biri olduğunu söyleyerek, "Tonus köftemiz bire bir bulgur ve etten yapılan köftemizdir. Çok meşhurdur, düğünlerimizde olmazsa olmaz lezzetlerimizdendir. Yapım aşamasında 1 kilo ete bir kilo bulgur koyarız. Daha sonra baharatlarını sırasıyla koyarız., soğanını doğrarız. Sonra yoğurma aşamasına geçilir. Yoğurma aşamasını yaptıktan sonra ununu koyarız ve yumurtasını kırarız. Biraz daha yoğurulduktan sonra sıkma aşamasına geçilir. Küçük küçük toplar halinde sıktıktan sonra içini çanak halinde açarız. Önceden hazırlamış olduğumuz böbrek yağını makine da çeker sonra tekrar sıcak suyla yoğurduktan sonra içi baharatlar küçük küçük toplar haline getirilir. Onları çanak yaptığımız Tonus köftesinin içine yerleştirdikten sonra kapatma aşamasını yaparız. Kapatma aşamasını yaptıktan sonra Tonus köftemiz hazırdır. Kaynayan suda haşlarız. Haşladıktan 5 dakika sonra köftemiz servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun" dedi.

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