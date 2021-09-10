Hafızlık belgesi almak için ter döktüler Sivas’ta 62 hafız adayı hafızlık belgesi almak için ter döktü.

Sivas’ta 62 hafız adayı hafızlık belgesi almak için ter döktü

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 3. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı Sivas’ta gerçekleştirildi. Kentte il ve ilçe müftülüklerine bağlı Kur'an kursları ile kendi imkanlarıyla hafızlığını tamamlayan toplam 62 hafız adayı, hafızlık belgesi almak için Sivas İl Müftülüğü bünyesinde yapılan sınavda ter döktü. Sözlü mülakat şeklinde gerçekleştirilen hafızlık sınavına müracaat eden hafız adayları, 70 ve üzeri puan almaları halinde başarılı sayılarak hafızlık belgesi almaya hak kazanacak. Sınavda başarılı olanların hafızlık belgeleri eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkanlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılanların belgelerinin ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderileceği öğrenildi.



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