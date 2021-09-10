SCÜ’de yapılan kanser çalışmalarına TÜBİTAK’tan destek Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sürdürülen kanser çalışmaları TÜBİTAK tarafından destekleniyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sürdürülen kanser çalışmaları TÜBİTAK tarafından destekleniyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fazlı Sökmen “Lipozomal Bodipyzom Taşıyıcı Nanoveziküllerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kanser Üzerine Etkilerinin InVivo Araştırılması”, Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Koray Sayın “Yeni Tip Benzamidlerin Sentezi ile Histon Deasetilaz (Hdac) İnhibitörü Olarak Mide Kanseri İlaç Tasarımı” başlıklı projeleri ile 2021 Yılı 1’nci döneminde, TÜBİTAKARDEB 1001 “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında TÜBİTAK’tan destek alacaklar. Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Prof. Dr. Sökmen ve Doç. Dr. Sayın’a teşekkür belgesi verdi.

“Çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Yıldız, çalışmaların meyvelerini verdiğini ifade ederek, “O zamandan bu yana kansere yönelik çalışmalarımız sürüyor. Hedefe yönelik ilaç geliştirme, genom haritası çıkartma ve miRNA gibi konularda çalışmalarımız sürüyor. Amacımız üniversitemizi ülkemizin bilim merkezlerinden birisi hâline getirmek. Geçtiğimiz yıl kansere yönelik çalışmalar için İbni Sina Laboratuvarını açmıştık. Çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. Hocalarımızı çalışmalarından ve aldıkları destekten dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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