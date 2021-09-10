Okul müdürleri değerlendirme toplantısında bir araya geldi Sivas’ta, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Başı Okul Müdürleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, il merkezindeki okulların müdürleri ile Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Değerlendirme Toplantısında bir araya geldi.

Müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda yeni eğitimöğretim yılının yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Sivas'ın eğitimde başarılı bir il olduğuna dikkat çekerek, "Bu başarıyı artırarak devam ettirmek istiyoruz. Bunun için de gece gündüz demeden el ele vererek çalışacağız. Bizler hangi projeyi, hangi çalışmayı yaparsak yapalım, sizlerin ve öğretmenlerimizin gayreti, özverisi olmaz ise başarılı olamayız. Biz bir aileyiz. Sivas'ta gerçekten çok iyi bir ekip, güzel bir beraberlik ortamı var. Sayın Valimiz Salih Ayhan'ın himaye ve destekleri başta olmak üzere, belediye başkanımızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın eğitime, eğitimle ilgili tüm proje ve çalışmalara büyük desteği var. Bu bizim için çok önemli ve değerli. İnşallah bu gayret ve desteklerle ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza hizmet edeceğiz" dedi.



Yeni eğitimöğretim yılının covid19 salgının devam ettiği bir süreçte yüz yüze başladığını kaydeden Aslan, "Hep birlikte bu süreci en sağlıklı şekilde yürütebilmenin gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.



“Aksaklık yaşanmaması için gayret göstereceğiz”

Okul müdürlerinden Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Covid19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" doğrultusunda hareket ederek alınan tedbirlerin uygulanması noktasında gereken hassasiyeti göstermelerini isteyen Aslan, "Bizler de tüm idarecilerimizle sahadayız ve bu süreci yakından takip ederek hiçbir aksaklık yaşanmaması için gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Aslan, daha sonra okul müdürlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Müdür yardımcıları ve şube müdürleri de sorumluluk alanları ile ilgili konularda okul müdürlerine bilgi verdi.

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