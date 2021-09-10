Sivas kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi, ziyarete açıldı



Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)SİVAS Valiliği tarafından yapımı tamamlanan ve kentin geleneği ile kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi, törenle ziyarete açıldı.

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Tarihi Valilik Binası içinde oluşturulan, kentin tarihine, geleneklerine ve kültürüne ışık tutan materyallerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan, bölgenin en önemli müzelerinden Sivas Şehir Müzesi, düzenlenen törenle açıldı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Müzede kentin tarihi mekanları, Aşık Veysel, Kangal köpeği, konaklar, arkeolojik bulgular ve yöresel ürünler ile ilgili bölümler yer alıyor. Müzede ayrıca 2009 yılında BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşyaları da sergileniyor.

'MÜZELER ŞEHRİN KİMLİĞİ VE ARŞİVİDİR'

Açılış töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, "Şehrimizin kültürel özelliklerinin ön plana çıkarılması ve bu zenginliğin bir turizm değerine dönüştürülmesi için yapılabilecekler konusunda fikir alışverişleri yaptık ve bu yönde projeler geliştirdik. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Şehir Müzesi bizi en fazla heyecanlandıran projelerden biri oldu. Müzeler, şehirlerin kimliği ve tarihsel arşividir. Bu noktadaki eksiğimizi görerek, kentimize böyle bir müze kazandırdık. Tüm dünyada şehir müzeleri hafıza mekanlar, bellek merkezleri olarak görülmektedir. Kısacası bu mekanlar şehirlerin adeta hard diskleri oluyor. Özelinde baktığımızda Sivas; medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim geçmişi, kültürel özellikleri ve kendine özgü duruşu ile kısacası kimliği olan bir şehirdir. Bu değerler kaybolmadan sahip çıkmak çok daha önemli ve kıymetlidir. Ziyaretçiler müzeyi gezdiklerinde Sivas'ın tarihi, gelenekleri, yemek kültürü, el sanatları, marka değerleri, yetiştirdiği önemli şahsiyetleri hakkında kısacası Sivas'a dair her konuda genel bir bilgi edinebilecekler" dedi.

Konuşmalar sonrası açılış gerçekleştirildi ve katılımcılar müzeyi gezdi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-09-10 16:07:10



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