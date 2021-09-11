Sivasspor, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig 20212022 sezonunun 4. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a gidecek.

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