Sivas Numune Hastanesine teşekkür belgesi

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde 11 hastaneye teşekkür belgesi verdi. Hastaneler arasında Sivas Numune Hastanesi de yer aldı.

Sağlık Bakanlığı; anne bebek sağlığı hizmet sunumunda önemli bir yeri olan; Bebek Dostu Hastane, Anne Dostu Hastane, Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi unvanlarını alarak Ulusal Anne Bebek Sağlığı Programlarının yürütülmesindeki başarılı çalışmalarından ve değerli katkılarından dolayı 11 sağlık tesisine teşekkür belgesi verdi. Teşekkür belgesi verilen sağlık kuruluşları arasında Sivas Numune Hastanesi de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.