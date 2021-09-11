Sivasspor’da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi 4 eksik!

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak olan DG Sivasspor’da 4 sakat oyuncu bulunuyor.

Fenerbahçe ve Sivasspor, Süper Lig’in 4. haftasında yarın İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Yiğidolar’da bu karşılaşma öncesinde tam 4 eksik var. Kırmızıbeyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Leke James, Özkan Yiğiter sakatlığı nedeniyle, Olarenwaju Kayode ise kırmızı kart cezalısı nedeniyle forma giyemeyecekler.

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