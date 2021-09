Talep çok yapan yok, aylar sonrasına sipariş alıyor Kış aylarında sıcak tuttuğu ve sağlıklı olduğu için sıkça tercih edilen ve oldukça yoğun talep gören yün yorganı yapan usta sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor

Kış aylarında sıcak tuttuğu ve sağlıklı olduğu için sıkça tercih edilen ve oldukça yoğun talep gören yün yorganı yapan usta sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.

Yorgancılık mesleği gün geçtikçe unutulurken yorgana olan ilgi ise her geçen gün artıyor. Çırak bulamayan yorgancılar şehir dışından usta arıyorlar. Kış aylarının çetin geçtiği Sivas’ta havaların soğumasıyla birlikte yorgana talep de arttı. Elyaf yorganın kışın üşütmesi yazın ise terletesi sebebiyle yün yorgan büyük rağbet görüyor. Kent merkezi Örtülüpınar Mahallesinde yorgancılık yapan Sinan Toprak babasından kalan mesleğini sürdürmeye çalışıyor. İl dışından usta getirten Toprak, yorganları eski usül ile dikiyor. Yün yorgan yapımı boyutuna göre 2 ile 4 saat arasında değişirken tek kişilik yorgan 80 liradan çift kişilik yorgan ise 90 liradan alıcı buluyor. Yorgancı Sinan Toprak bu aylarda taleplere yetişemezken aldığı siparişleri aylar sonrasında sahiplerine teslim ediyor.

Aylar sonrasına iş alıyorlar

Yorgancı Sinan Toprak, “İşlerimiz çok yoğun. Geçen sene olduğu gibi şuanda da işlerimiz çok yoğun. Eleman sıkıntımız var hala. Şuan biz 9’ncu aydayız 11’nci aya kadar iş alıyoruz. Müşterinin kapasitesine bağlı. Yeri geliyor 10 tane yorgan alıyoruz ve onu zamana yapıyoruz. Bazen müşteri yününü bezini getiriyor biz sadece el işçiliğini yapıyoruz müşteride yün bez olmadığı zaman bizlerde satıyoruz. Yorganın içine yünü müşterinin isteğine göre yaralıyoruz. İnce isterse 3 kilo çift kişiliklerde 4 kilo kullanıyoruz. Müşterinin isteğine bağlı’’ dedi.

Yün yorgan tercih ediliyor

Toprak, yün yorganın daha çok tercih edildiğini belirterek, “Bir yorganın yapımı 2 buçuk 3 saat sürüyor el işçiliği olarak. İyi yorgan yünün temiz olmasına bağlı ve pamuklu bez olması lazım. Pamuklu bez teri emer. Şuan piyasada ucuz bez satılıyor naylon karışımı. O vücudu sarmaz. Elyaf kışın üşütür yazın terletir. Yünün yerini hiçbir şey tutmaz. Sivas soğuk olduğundan dolayı yüne talep daha fazla. Astım, bronşiti olanlara da özel pamuğumuz var. Her şeyi bize ait olduğu zaman tek kişilik 250 TL çift kişilik 300 TL. Bizim işlerimiz her zaman yoğun olur yazın düğün zamanı işlerimiz yoğun oluyor’’ ifadelerini kullandı.

Mesleğin geleceği yok

Sinan Toprak, mesleğin geleceği olmadığını söyleyerek, “Şuan mesleğin geleceği kapalı. Yeni yetişen elemanımız yok. Kalfa yoktur. 10 seneye yakın bu meslek biter. Bu bitik bir meslek. El sanatlarının şuan kıymeti bilinmiyor. Taleplerimiz yüksek ama el sanatı olduğundan dolayı yeni yetişen elemanımız yoktur’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.