Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor’un Fenerbahçe kafilesi belli oldu.
Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kırmızıbeyazlıların Fenerbahçe maçı kafilesi belli oldu.
Sivasspor’un Fenerbahçe kafilesi şu şekilde:
Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Mehmet Albayrak, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Azubuıke, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.