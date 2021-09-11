Yeni Kangal Kaymakamı Sungun göverine başladı

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Sivas’ın Kangal ilçesi Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Fatih Sungun görevine başladı.

Son Kaymakamlar Kararnamesi ile Sivas’ın Kangal İlçesine atanan Ahmet Fatih Sungun ilçeye gelerek görevine başladı. Gelir gelmez köy ziyaretlerine başlayan Sungun, devam etmekte olan projeleri, yapılanması gerekenler ve vatandaşların taleplerini yerinde inceleyip dinliyor. Aslan Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Sungur’un ilk ve orta eğimini Sivas’ta aldığı öğrenildi.

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