Sivas'ta metruk binada çatı yangını

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/ SİVAS, (DHA) SİVAS´ta 2 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

Karşıyaka Mahallesi Eski Kayseri Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk binanın çatısında, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-09-11 18:02:34



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