Fenerbahçe-Sivasspor maçının VAR’ı Alper Ulusoy

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DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe’ye konuk olacak. Saat 17.00’da başlayacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya’nın yardımcılıklarını Hakam Yemişken ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a, AVAR olarak Kemal Yılmaz eşlik edecek.

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