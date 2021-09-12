Sivasspor ligdeki ikinci beraberliğini aldı

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Fenerbahçe ile Süper Lig’de 4. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ikinci beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de 4. maçına çıktı. Sahadan 11 eşitlikle ayrılan kırmızıbeyazlılar, ligde bu sezon ikinci beraberliğini elde etti.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor’a 10, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor’a 21 yenilmişti. Kırmızıbeyazlılar 4. haftada sahasında Göztepe ile 22 berabere kalmıştı.

Sivasspor, ligin 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

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