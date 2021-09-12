Sivasspor, Fenerbahçe’nin 'Kadıköy belalısı' oldu!

Fenerbahçe ile DG Sivasspor Süper Lig’in 4. haftasında 11 berabere kaldı. Sivasspor, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de oynadığı son 3 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor 11 berabere kaldı. Ev sahibi takım Fenerbahçe’nin golü 23. dakikada Bright OsayiSamuel’den geldi. Yiğidolar’ın golünü ise 45. dakikada penaltıdan Pedro Henrique attı.
11’lik skorun ardından Sivasspor, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de oynadığı son 3 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda Sivasspor rakibine 5 gol atarken, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Kadıköy’de oynanan son 3 maçta alınan sonuçlar şöyle:
FenerbahçeSivasspor: 12 (20192020 sezonu)
FenerbahçeSivasspor: 12 (20202021 sezonu)
FenerbahçeSivasspor: 11 (20212022 sezonu)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.