Sivas Valisi Salih Ayhan, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivaline (TEKNOFEST) Sivas'tan katılacak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile bir araya geldi.

Meva Kafe ve Restoran’da gerçekleştirilen programa Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da katıldı. Program, Şube Müdürü Mesut Kaş'ın 1318 Eylül tarihlerinde Bursa’da, 2126 Eylül tarihlerinde ise İstanbul’da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST’e Sivas'tan katılım sağlayacak proje ve rakamsal verilere ilişkin sunum yaptı.

Sunumun ardından konuşan Vali Ayhan, "Bilimde, teknolojide ve uzayda biz de varız. En iyilerle bilek güreşindeyiz. İHA, SİHA, uçan otomobil, yapay zekâ ve her konuda güzel gelişmeler yaşanacağına inanıyorum. Sizleri kutluyor, TEKNOFEST'te başarılar diliyorum" dedi.

Vali Ayhan ve Milli Eğitim Müdürü Aslan, öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.

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