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Sivasspor’un galibiyet hasreti 4 maça çıktı

İHA

Sivasspor’un galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 11 berabere kalan DG Sivasspor’un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Süper Lig’de en son geçen sezon 42. haftada Kasımpaşa’yı iç sahada 21 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Konyaspor’a 10, deplasmanda Trabzonspor’a 21 yenilen Sivasspor, 3. haftada da Göztepe ile evinde 22 berabere kaldı. Yiğidolar dün de deplasmanda Fenerbahçe ile 11 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Yiğidolar, ligin 5. haftasında ise sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. 18 Eylül Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 13.30’da başlayacak.

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