Dakikalarca nöbet tutup, çıkar çıkmaz vurdular Sivas’ın Mumcuçiftliği köyü sakinleri, domuzlar mısır tarlalarına zarar verince çareyi avcılarda buldu

Sivas’ın Mumcuçiftliği köyünde mısır tarlalarına zarar veren domuzlar çiftçileri canından bezdirdi. Köy sakinleri çareyi domuz avcılarında buldu.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Mumcuçiftliği köyü sakinleri, geçimini mısır üretiminden sağlıyor. Bu sene de yüzlerce dönüm araziye ekimi yapılan mısırlar gerekli olgunluğa erişti. Çiftçiler hasat için gün sayarken mısır tarlalarına dadanan domuzlar köylüyü canından bezdirdi. Domuzlar sürüler halinde mısır tarlalarına girerek büyük zararlar veriyor. Köy sakinleri ise çareyi domuzların avlanmasında buldu. Mısır üreticileri, Tokat’ta faaliyet gösteren “Tokat Kemer Domuz Avcıları’’ ile irtibata geçti. Yaklaşık 10 avcının ve 4 av köpeğinin bulunduğu ekip, sabahın erken saatlerinde Mumcuçiftliği köyüne geldi. Mısır tarlalarına giren av köpekleri, domuzları kovalayarak adeta avcıların kucağına götürdü. Avcılar bu sırada köpeklere yerleştirdikleri GPS ile onları takip etti. Dakikalarca nöbet tutan avcılar, beklemelerinin ardından ortaya çıkan yaban domuzlarını vurarak öldürdü. Avcılar öğle saatlerine kadar 6 domuzu etkisiz hale getirirken, yaralı üç domuz ise kaçmayı başardı.



“Öğlene kadar 6 tane domuz vurduk’’

Avcı Salih Sığırcıer, “Bugün domuz avına geldik. Güzel geçiyor avımız, arkadaşlarla beraber büyük azılı bir domuz vurduk. Burada köylülerin mısırda, pancarda, patateste mağduriyeti çokmuş, bizi davet ettiler, ‘Gelir misiniz’ dediler. Bizde Tokat Kemer Domuz Avcıları olarak arkadaşlara yardımcı olmaya geldik. Bugün 6 tane domuz vurduk öğlene kadar. İstirahatimizi yapacağız, köpeklerimizi dinlendireceğiz, öğleden sonra yeniden avımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar 'Bize sahip çıkın' dedi, biz de avcılar olarak sahip çıktık. Bu domuz avını arkadaşlar çağırdığı müddetçe haftada 2 gün yapacağız, cumartesipazar günleri onların yanındayız’’ dedi.

Mumcuçiftliği köyü sakinlerinden Hüseyin Çamcı, domuzların tarlalarına zarar verdiği için büyük kayıplara yol açtığını belirterek, “Bu domuzlar yüzünden mahsul alamaz hale geldik. Mısırlarımızı, şeker pancarımızı komple haşat ederek çiftçiye, köylüye büyük zarar veriyor. Biz de Tokat Kemer Domuz Avcılarına haber ettik, sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bugün 6 tane vurdular. İnşallah 10 tane de akşama kadar olur da bu domuz belasından kurtuluruz. Sadece kendi şahsıma ait yılda 50 dönüm zararım oluyor. Yiyorlar, haşat ediyorlar, kırıyorlar, yatıyorlar, yuvarlanıyorlar hiç mahsul alamıyoruz. O da yılda 500 bin liraya tekamül ediyor sadece benim” diye konuştu.

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