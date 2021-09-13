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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cami bahçesinde bulduğu iki yarım altını polise teslim etti

İHA

Cami bahçesinde bulduğu iki yarım altını polise teslim etti

Sivas’ta bir din görevlisi cami bahçesinde bulduğu 2 yarım altını polise teslim etti.
Sivas’ta Yeşilyurt mahallesinde bulunan Asrı Saadet Camisinin din görevlisi Halil İbrahim Yüceal öğle namazına hazırlandığı esnada cami bahçesinde 2 yarım altın buldu. Altınları muhafaza altına alan Yüceal zaman kaybetmeden polisi aradı. Yüceal bulduğu altınları, sahiplerine teslim edilmek üzere polise teslim etti.

Altınların sahibinden dua istedi
Asrı Saadet Cami görevlisi Halil İbrahim Yüceal, bulunması halinde altınların sahibinden dua beklediğini belirterek, “2004’ten beri bu camide görev yapmaktayım. Caminin içinin ve bahçesinin temizliğini ben kendim yapıyorum. Bir gün önce yine bahçede temizlik yaparken kağıda sarılmış vaziyette yarısı görünür halde gördüm altınları ve onları aldım. Baktım baya bir zaman geçmiş çünkü altının göcekleri oksitlenmişti. Önce ÇEDAŞ mensuplarına sormak istedim sonra düşündüm ki en doğrusu emniyete bildirmek. Sağ olsunlar geldiler ben de altınları teslim ettim. İnşallah kaybeden kimse bulunur da bana da dua eder” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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