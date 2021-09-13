Sivasspor 914 gündür Fenerbahçe’ye yenilmiyor

DG Sivasspor, dün Fenerbahçe ile deplasmanda 11 berabere kalarak, rakibine son 5 maçtır mağlup olmadı. Kırmızıbeyazlılar en son 15 Mart 2019'da deplasmanda Fenerbahçe’ye 21 mağlup olmuştu.

Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka 11 eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından kırmızıbeyazlı takımın rakibine karşı yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.

Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 15 Mart 2019'da deplasmanda 21’lik sonuçla alan Yiğidolar, bu tarihten sonra oynanan 5 maçta rakibine yenilmedi. 914 gündür rakibine mağlup olmayan Sivasspor, bu istatistikle de dikkat çekti.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 maçta alınan sonuçlar şöyle:



20192020 Sezonu

SivassporFenerbahçe: 31

FenerbahçeSivasspor: 12



20202021 Sezonu

SivassporFenerbahçe: 11

FenerbahçeSivasspor: 12



20212022 Sezonu

FenerbahçeSivasspor: 11

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