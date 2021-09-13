İmam cami bahçesinde bulduğu altınları polise teslim etti



Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta imam Halil İbrahim Yüceal (58), cami bahçesinde bulduğu altınları polise teslim etti.

Yeşilyurt Mahallesi, Çiftlik Caddesi üzerindeki Asr-ı Saadet Camii'nin imamı Halil İbrahim Yüceal, bahçede temizlik yaptığı sırada sarılı kağıt buldu. Kağıdı açtığında içinde iki yarım altın olduğunu gören Yüceal, bir süre sahibinin gelmesini bekledi. Kimse gelmeyince polise haber veren Yüceal, altınları tutanakla teslim etti. Yüceal, "Caminin bahçesi ve temizliğini kendim yapıyorum. Temizlik yaptığım sırada kağıda sarılı bir şekilde altınları buldum. Alıp baktım, kağıdı yıpranmış görünüyordu. Doğru olanın emniyete bildirmek olduğunu düşündüm. Polisler geldi ve teslim ettim. İnşallah kaybeden kişi bulur, sevinir ve bana da dua eder" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

2021-09-13 13:55:28



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