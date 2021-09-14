Ücretsiz destekleme kursları ile üniversiteli oldular Sivas’ta 107 öğrenci Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılarak üniversitelere yerleşme başarısı gösterdi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) katılarak üniversitelere yerleşme başarısı gösteren öğrencilerle bir araya geldi.

HEM'de gerçekleştirilen programa şube müdürleri Resul Çatal, Mesut Kaş ve Eyüp Durna da katıldı. Programda HEM Müdürü Ramazan Baker, kurum bünyesinde açılan DYK'lar ile ilgili bilgiler aktardı.

Baker’in ardından konuşan Vali Ayhan, bu yıl DYK'lara katılan 186 öğrenciden 107'sinin üniversitelere girmeye hak kazandığını ifade ederek; "Mezunlara yönelik Halk Eğitim Merkezimizde açtığımız DYK'ların ne kadar anlamlı ve faydalı olduğunun canlı birer örneğisiniz" dedi.

Vali Ayhan ve Yılmaz daha sonra öğrencilerle kazandıkları bölümler ve hedefleri hakkında bilgi alarak sohbet etti.

Programda HEM'de kurs veren müzik öğretmeni ve kursiyerler tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

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