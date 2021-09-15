Aslan, BİLSEM öğrencilerini tebrik etti Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finallerinde en fazla ödül alan Sivas BİLSEM öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finallerinde en fazla ödül alan Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yönetici, öğretmen ve öğrencileri Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ı ziyaret etti.

Elde edilen dereceler hakkında Aslan'a bilgi veren Sivas BİLSEM Müdürü Adem Uzun; teknolojik tasarım alanında 2'ncilik, yazılım ve Türkçe alanlarında 3'üncülük dereceleri elde ettiklerini belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan bir süre öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Aslan, danışman öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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