Sivasspor’da Fredrik müjdesi!

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Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında lisans problemi nedeniyle forma giyemeyen Sivassporlu Fredrik Ulvestad’ın lisansı çıkartıldı.

DG Sivasspor, yeni transfer Fredrik Ulvestad’ın lisans işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Fredrik Ulvestad’ın lisans işlemleri tamamlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

29 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu, yaz transfer döneminde Qingdao FC'dan Sivasspor’a transfer olmuştu.

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