Kayıp Özlem için terör, istihbarat ve suç timleri devrede



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta geçen pazartesi günü öğle saatlerinde yayladaki evinden ayrılıp, geri dönmeyen Özlem İrinsi (24) aranıyor. Arazide izine rastlanmayan İrinsi için yapılan teknik takip çalışmalarına terörle mücadele, istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de katıldı.

Yıldızeli ilçesi Yağlıdere köyü yakınlarındaki yaylada yaşayan 2 çocuk annesi Özlem İrinsi, 13 Eylül'de öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Çobanlık yapan, dini nikahla birlikte yaşadığı Hüseyin Gökdemir eve geldiğinde İrinsi'yi bulamadı. Gökdemir, bir süre bekleyip çevreye bakındıktan sonra jandarmaya haber verdi. Köye gelen jandarma ekiplerinin soruşturmasının ardından bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Kayıp İrinsi'nin bulunması için dağlık alanda gün boyunca yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

TEM VE İSTİHBARAT DEVREYE GİRDİ

Bölgedeki aramalarda izine rastlanmayan İrinsi'nin daha önce başka bir evlilik yaptığı, 1,5 yıldan bu yana ise Hüseyin Gökdemir ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Özlem İrinsi'yi bulmak için dün arazi taramasının tamamlanmasının ardından teknik takibe başlandı. İrinsi'nin bölgeden kendi isteğiyle ayrılmış olma ihtimali üzerine il ve ilçe merkezlerindeki otogarlardaki güvenlik kameraları incelendi. Şu ana kadar yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Teknik takip çalışmalarına Jandarma TEM, istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de dahil edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Yıldızeli Hüsnü Ümit AVCI

2021-09-15 15:13:53



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