Sivasspor, Şehir Müzesi'ni gezdi



Arife Defne ARSLAN / SİVAS (DHA) Demir Grup Sivasspor'un futbolcuları ve teknik heyeti Sivas Valiliği tarafından açılışı yapılan Şehir Müzesi´ni ziyaret etti.

Sivasspor kafilesi, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Valilik binasının zemin katında kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen ve Sivas´ın tarihini konu alan Sivas Şehir Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette kulüp asbaşkanı Faruk Taşseten, teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcıları ve futbolcular yer aldı. Vali Salih Ayhan, teknik heyet ve futbolculara müzeyi gezdirerek, bilgiler verdi. Ziyaret sonunda kafile Tarihi Valilik Binası önünde Vali Ayhan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Takımın gelişi

Müzeyi gezmeleri

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2021-09-15 16:38:28



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